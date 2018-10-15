На ремонт дороги в Гулькевичах власти хотят выделить 30 млн рублей

В Гулькевичах на ремонт автомобильной дороги из краевого и местного бюджетов намерены выделить 30 млн рублей

Об этом рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов во время приема граждан, который провел губернатор Вениамин Кондратьев.

К главе Кубани обратилась жительница Гулькевичей и попросила посодействовать в ремонте автомобильной дороги на улице Прогресс. По ее словам, там интенсивное движение, рядом находятся школа и детский сад.