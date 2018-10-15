На ремонт дороги в Гулькевичах власти хотят выделить 30 млн рублей
В Гулькевичах на ремонт автомобильной дороги из краевого и местного бюджетов намерены выделить 30 млн рублей
Об этом рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов во время приема граждан, который провел губернатор Вениамин Кондратьев.
К главе Кубани обратилась жительница Гулькевичей и попросила посодействовать в ремонте автомобильной дороги на улице Прогресс. По ее словам, там интенсивное движение, рядом находятся школа и детский сад.
Длина участка составляет более 1 км. Ремонт трассы позволит разгрузить соседний мост, связывающий две части города. Ожидается, что такие меры решат проблему пробок в городе.
Кондратьев поручил взять вопрос ремонта дороги на контроль. По словам Коновалова, работы собираются провести в два этапа. Первый участок в 480 метров планируют отремонтировать до конца года. Полностью завершить работы намерены к сентябрю следующего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, рядом с хутором Октябрьским под Краснодаром, на трассе М4 «Дон» 27 сентября запустили движение по новой развязке.
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