В Ростове трое подростков избили и ограбили мужчину
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове-на-Дону троих подростков подозревают в разбойном нападении на мужчину
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области, 11 октября на улице Немировича-Данченко трое подростков 15, 16 и 17 лет распивали спиртные напитки с 39-летним мужчиной. Затем молодые люди избили и ограбили его.
Полицейские задержали несовершеннолетних. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводится расследование.
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