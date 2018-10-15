В Ростове трое подростков избили и ограбили мужчину

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону троих подростков подозревают в разбойном нападении на мужчину

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области, 11 октября на улице Немировича-Данченко трое подростков 15, 16 и 17 лет распивали спиртные напитки с 39-летним мужчиной. Затем молодые люди избили и ограбили его.

Полицейские задержали несовершеннолетних. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводится расследование.

Ограбление Разбойное нападение
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В Ростове трое подростков избили и ограбили мужчину

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