В Кисловодске нашли 17-летнюю девушку, которая в июле ушла из дома
В Ставропольском крае нашлась пропавшая без вести несовершеннолетняя девушка, которую объявили в розыск в июле
Как сообщали Юга.ру, 11 июля 17-летняя жительница Кисловодска ушла из дома на улице Широкой и с тех пор перестала выходить на связь.
СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки.
Следователи совместно с полицейскими установили местонахождение разыскиваемой и выяснили, что несовершеннолетняя все это время была в Краснодарском крае.
Девушку доставили к следователю, который займется выяснением обстоятельств ее ухода из дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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