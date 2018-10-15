В Кисловодске нашли 17-летнюю девушку, которая в июле ушла из дома

Краснодарский край, Ставропольский край

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В Ставропольском крае нашлась пропавшая без вести несовершеннолетняя девушка, которую объявили в розыск в июле

Как сообщали Юга.ру, 11 июля 17-летняя жительница Кисловодска ушла из дома на улице Широкой и с тех пор перестала выходить на связь.

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки.

Следователи совместно с полицейскими установили местонахождение разыскиваемой и выяснили, что несовершеннолетняя все это время была в Краснодарском крае.

Девушку доставили к следователю, который займется выяснением обстоятельств ее ухода из дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет
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