В Кисловодске нашли 17-летнюю девушку, которая в июле ушла из дома

В Ставропольском крае нашлась пропавшая без вести несовершеннолетняя девушка, которую объявили в розыск в июле

Как сообщали Юга.ру, 11 июля 17-летняя жительница Кисловодска ушла из дома на улице Широкой и с тех пор перестала выходить на связь.

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки.

Следователи совместно с полицейскими установили местонахождение разыскиваемой и выяснили, что несовершеннолетняя все это время была в Краснодарском крае.

Девушку доставили к следователю, который займется выяснением обстоятельств ее ухода из дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.