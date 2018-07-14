В Кисловодске разыскивают 17-летнюю девушку

Ставропольский край

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В Кисловодске полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю

По данным МВД, Диана Эркенова ушла из дома и не вернулась.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полиция призвала всех, кому известно о местонахождении девушки, обратиться по телефонам: 02 (102 с мобильного телефона) либо 8 (87937) 2-02-16.

Дети Розыск людей
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