В Краснодаре нашли подростка, распылившего газовый баллончик в школе

Краснодарский край

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В Краснодаре полицейские установили личность подростка, который распылил газовый баллончик в школе № 35 Краснодара

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко 15 октября рассказал порталу Юга.ру, что подозреваемым является 15-летний ученик школы № 35. Он учится в девятом классе.

«В связи с тем, что подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано. Полиция намерена направить в суд ходатайство и попросить поместить школьника в центр содержания несовершеннолетних нарушителей сроком до 30 суток», — добавил Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 октября в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Из здания тогда эвакуировали 800 человек. В больницу доставили 20 человек.

Дети Краснодар Полиция Школа
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