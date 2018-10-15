В Краснодаре нашли подростка, распылившего газовый баллончик в школе
В Краснодаре полицейские установили личность подростка, который распылил газовый баллончик в школе № 35 Краснодара
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко 15 октября рассказал порталу Юга.ру, что подозреваемым является 15-летний ученик школы № 35. Он учится в девятом классе.
«В связи с тем, что подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано. Полиция намерена направить в суд ходатайство и попросить поместить школьника в центр содержания несовершеннолетних нарушителей сроком до 30 суток», — добавил Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 2 октября в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Из здания тогда эвакуировали 800 человек. В больницу доставили 20 человек.
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