В Краснодаре при распылении газового баллончика в школе пострадали 24 ребенка — ТАСС

В Краснодаре 2 октября в больницу доставили 20 человек, которые пострадали при распылении газового баллончика в школе

Всего пострадали 24 ребенка. Из них 20 школьников госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах города.