В Краснодаре при распылении газового баллончика в школе пострадали 24 ребенка — ТАСС
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре 2 октября в больницу доставили 20 человек, которые пострадали при распылении газового баллончика в школе
Всего пострадали 24 ребенка. Из них 20 школьников госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах города.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 сентября в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. В полиции сообщили, что из здания эвакуировали 800 человек.
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