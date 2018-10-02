В Краснодаре при распылении газового баллончика в школе пострадали 24 ребенка — ТАСС

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 октября в больницу доставили 20 человек, которые пострадали при распылении газового баллончика в школе

Всего пострадали 24 ребенка. Из них 20 школьников госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах города.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 сентября в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. В полиции сообщили, что из здания эвакуировали 800 человек.

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