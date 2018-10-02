В краснодарской школе неизвестный распылил газовый баллончик. Из здания эвакуировали 800 человек

В Краснодаре 2 сентября в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов рассказал, что это произошло в 10:53. Руководство школы быстро отреагировало.

«Сразу же были оповещены все службы, школу эвакуировали. Всем детям, которые почувствовали недомогание, оказали медицинскую помощь», — пояснил Некрасов.

По его словам, сотрудники полиции сейчас устанавливают личность виновника ЧП.

«Уроки на сегодня отменены. Однако в ближайший каникулярный период для того, чтобы компенсировать пропущенное учебное время, организуют занятия по тем предметам, уроки по которым были сорваны», — добавил глава департамента.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что сообщение о происшествии поступило в 11:00. На месте работает полиция. Всего из здания эвакуировали около 800 человек. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.