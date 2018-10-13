На Эльбрусе пропал турист из Румынии

На горе Эльбрус разыскивают гражданина Румынии

В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы стартовали 13 октября в 9:40. Турист покинул «Хижину» 11 октября и пошел в сторону западной вершины Эльбруса. Мужчина не зарегистрировался, его личность устанавливается.

К поискам пропавшего привлекли вертолет. Первый облет результатов не дал, сообщает «Интерфакс».