На Эльбрусе пропал турист из Румынии
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
На горе Эльбрус разыскивают гражданина Румынии
В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы стартовали 13 октября в 9:40. Турист покинул «Хижину» 11 октября и пошел в сторону западной вершины Эльбруса. Мужчина не зарегистрировался, его личность устанавливается.
К поискам пропавшего привлекли вертолет. Первый облет результатов не дал, сообщает «Интерфакс».
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