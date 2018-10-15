На Кубани будет солнечно в первой половине недели. На юге потеплеет до 26 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 15-17 октября
По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20-25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
В Краснодаре 15 октября сохранится ясная погода. Днем будет 21-23 °С, ветер 4-9 м/с, днем порывы до 11-14 м/с.
На Черноморском побережье без осадков, днем термометры покажут 20-25 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Во вторник и среду также осадков не прогнозируют. Ночные температуры — 7-12 °С, местами на востоке и в предгорьях похолодает до 3-8 °С, днем ожидается 20-25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Читайте также:
В Краснодаре 16 и 17 октября будет ясно. Ночью температура опустится до 11-15 °С, днем потеплеет до 19-23 °С. Ветер 3-5 м/с.
На Черноморском побережье без осадков. Ночью будет 12-17 °С, днем воздух прогреется до 21-26 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, в районе Новороссийска 18-23 м/с. В районе Сочи ветер 5-10 м/с.
Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке — 15-16 °C, в Анапе — 18 °C, в Новороссийске, Туапсе и Геленджике — 20-21 °C, в районе Сочи — 22 °C.
Все культурные и спортивные события в Краснодаре с 15 по 21 октября. Обзор Афиши Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.