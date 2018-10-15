На Кубани будет солнечно в первой половине недели. На юге потеплеет до 26 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 15-17 октября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20-25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

В Краснодаре 15 октября сохранится ясная погода. Днем будет 21-23 °С, ветер 4-9 м/с, днем порывы до 11-14 м/с.

На Черноморском побережье без осадков, днем термометры покажут 20-25 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Во вторник и среду также осадков не прогнозируют. Ночные температуры — 7-12 °С, местами на востоке и в предгорьях похолодает до 3-8 °С, днем ожидается 20-25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.