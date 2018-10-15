Чиновник из мэрии Ставрополя скончался после ДТП

Глава комитета экономического развития Ставрополя Александр Орешков 14 октября умер в результате аварии

Чиновник скончался в больнице, получив тяжелые травмы после ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Ставрополя.

По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю, авария произошла 13 октября в Красногвардейском районе на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Очевидцы рассказали правоохранителям, что у легкового автомобиля лопнуло колесо. В результате этого машина перевернулась.

С места ДТП в больницу доставили подростка и водителя автомобиля.