Чиновник из мэрии Ставрополя скончался после ДТП

Ставропольский край

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Глава комитета экономического развития Ставрополя Александр Орешков 14 октября умер в результате аварии

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Чиновник скончался в больнице, получив тяжелые травмы после ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Ставрополя.

По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю, авария произошла 13 октября в Красногвардейском районе на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Очевидцы рассказали правоохранителям, что у легкового автомобиля лопнуло колесо. В результате этого машина перевернулась.

С места ДТП в больницу доставили подростка и водителя автомобиля.

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