В Ставрополе легковушка столкнулась с машиной скорой помощи с пациентами
В Ставрополе 12 октября произошло ДТП с участием скорой помощи
Авария произошла в 16:20 на перекрестке улиц Мира и Доваторцев. По предварительным данным, водитель «Газели» ехал с проблесковыми маячками и звуковыми специальными сигналами. Он проехал на карасный свет и столкнулся с автомобилем Mersedes.
В машине скорой помощи находились женщина с ребенком, которых везли из Пятигорска. В результате пациентов доставили по месту назначения.
Информации о пострадавших не поступало, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 30 сентября в Ставрополе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали пять человек.
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