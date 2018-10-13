В Ставрополе легковушка столкнулась с машиной скорой помощи с пациентами

Ставропольский край

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В Ставрополе 12 октября произошло ДТП с участием скорой помощи

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Авария произошла в 16:20 на перекрестке улиц Мира и Доваторцев. По предварительным данным, водитель «Газели» ехал с проблесковыми маячками и звуковыми специальными сигналами. Он проехал на карасный свет и столкнулся с автомобилем Mersedes.

В машине скорой помощи находились женщина с ребенком, которых везли из Пятигорска. В результате пациентов доставили по месту назначения. 

Информации о пострадавших не поступало, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ставропольскому краю. 

Как сообщали Юга.ру, 30 сентября в Ставрополе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали пять человек. 

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