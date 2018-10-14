Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с «Чайкой»

Краснодарский край, Ростовская область

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Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» 14 октября сыграл с «Чайкой» из ростовского села Песчанокопского

Матч 13-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги прошел в Новороссийске и завершился вничью 2:2. 

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник «Чайки» Никита Чалый. На 12-й минуте Манвел Агаронян забил ответный мяч. В середине первого тайма Андрей Мендель вывел «моряков» вперед, однако на 51-й минуте форвард «Чайки» Александр Хохлачев забил второй гол в ворота «Черноморца» и увел свою команду от поражения.

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В следующем матче «Черноморец» 21 октября в Майкопе сыграет с «Дружбой». В этот же день «Чайка» на своем поле примет «Ангушт» из Назрани.

Новороссийск ПФЛ ФК «Чайка» ФК «Черноморец» Футбол
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