Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с «Чайкой»

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» 14 октября сыграл с «Чайкой» из ростовского села Песчанокопского

Матч 13-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги прошел в Новороссийске и завершился вничью 2:2.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник «Чайки» Никита Чалый. На 12-й минуте Манвел Агаронян забил ответный мяч. В середине первого тайма Андрей Мендель вывел «моряков» вперед, однако на 51-й минуте форвард «Чайки» Александр Хохлачев забил второй гол в ворота «Черноморца» и увел свою команду от поражения.