Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с «Чайкой»
Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» 14 октября сыграл с «Чайкой» из ростовского села Песчанокопского
Матч 13-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги прошел в Новороссийске и завершился вничью 2:2.
Счет на 3-й минуте открыл полузащитник «Чайки» Никита Чалый. На 12-й минуте Манвел Агаронян забил ответный мяч. В середине первого тайма Андрей Мендель вывел «моряков» вперед, однако на 51-й минуте форвард «Чайки» Александр Хохлачев забил второй гол в ворота «Черноморца» и увел свою команду от поражения.
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В следующем матче «Черноморец» 21 октября в Майкопе сыграет с «Дружбой». В этот же день «Чайка» на своем поле примет «Ангушт» из Назрани.
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