В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия – Турция

В парке «Краснодар» 14 октября покажут в прямом эфире матч Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции

Встреча начнется в 19:00 на сочинском стадионе «Фишт», в это же время в амфитеартре стартует трансляция матча.

«Кто все равно замерзнет, сможет согреться с помощью пледа, который можно будет приобрести на месте», — говорится в инстаграме парка «Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Лиги наций россияне сыграли вничью со сборной Швеции.