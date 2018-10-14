В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия – Турция
В парке «Краснодар» 14 октября покажут в прямом эфире матч Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции
Встреча начнется в 19:00 на сочинском стадионе «Фишт», в это же время в амфитеартре стартует трансляция матча.
Вечером в Краснодаре сохранится ясная погода. Ожидается 12-17 °С, ветер 3-5 м/с.
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«Кто все равно замерзнет, сможет согреться с помощью пледа, который можно будет приобрести на месте», — говорится в инстаграме парка «Краснодар».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Лиги наций россияне сыграли вничью со сборной Швеции.
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Завтра наша национальная футбольная сборная @teamrussia в Сочи проведет важнейший матч Лиги Наций УЕФА против Турции. Не удалось купить билет на "ласточку" и стадион "Фишт"?! Не расстраивайтесь! Игру покажет мой #амфитеатр �� Болеем за "быка" Юрия Газинского и Ко с 19:00! Берите термос, уже прохладно! �� Кто все равно замёрзнет, сможет согреться с помощью пледа, который можно будет приобрести на месте �� @officialparkkrasnodar ������ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ФутболВАмфитеатре #РоссияТурция
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