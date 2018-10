В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия – Турция

View this post on Instagram

Завтра наша национальная футбольная сборная @teamrussia в Сочи проведет важнейший матч Лиги Наций УЕФА против Турции. Не удалось купить билет на "ласточку" и стадион "Фишт"?! Не расстраивайтесь! Игру покажет мой #амфитеатр Болеем за "быка" Юрия Газинского и Ко с 19:00! Берите термос, уже прохладно! Кто все равно замёрзнет, сможет согреться с помощью пледа, который можно будет приобрести на месте @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ФутболВАмфитеатре #РоссияТурция