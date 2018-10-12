В выходные на Кубани будет ясно и ветрено, на юге потеплеет до 26 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 и 14 октября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 5-10 °С, на востоке и в предгорьях похолодает до 2-7 °С. Днем воздух прогреется до 16-21 °С. Ветер 6-11 м/с, 13 октября местами усиление до 15-20 м/с, 14 октября — 13-18 м/с.

В Краснодаре сохранится ясная погода. Ночью будет около 7 °С, днем потеплее до 20-22 °С. Ветер 5-6 м/с.

На Черноморском побережье также без осадков. В ночь на субботу термометры покажут 8-13 °С, ночью 14 октября будет 10-15 °С. Дневные температуры — 18-23 °С, на юге воздух прогреется до 26 °С. Ветер 12-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске 23-28 м/с, в районе Сочи 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.