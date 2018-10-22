Водителям, использующим транспондеры, предоставят скидку при оплате проезда на трассе М4 «Дон»

Водители, использующие транспондеры, смогут получить от 20% скидки на проезд по трассе М4 «Дон»

Транспондер T-pass позволяет автоматически оплачивать проезд на всех платных участках российских дорог. На трассе М4 «Дон» транспондер позволит сэкономить на проезде от 20% стоимости. При подключении к программе лояльности в «Личном кабинете» на сайте водителям предоставят еще одну скидку — до 10% стоимости проезда.

По расчетам компании «Автодор — Платные дороги», транспондерами пользуются более 45% водителей, которые проезжают через платные участки автомобильных дорог.

На платных участках трассы М4 «Дон» находятся 19 точек, продающих транспондеры T-pass. Это центры обслуживания, дополнительные офисы продаж, временные и мобильные пункты продаж, расположенные в Кореновске, станицах Октябрьской и Павловской, сообщили в ООО «Автодор — Платные дороги».

Подробную информацию о тарифах на проезд, скидках по транспондеру T-pass и программе лояльности можно узнать по телефону: 8 (800) 707-23-23.