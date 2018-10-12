В Краснодаре парень пытался убежать от воображаемых преследователей и убил своего отца топором

В Краснодаре 28-летнего местного жителя подозревают в убийстве отца

Родственники жили вместе в квартире на улице Тюляева. По версии следствия, вечером 10 октября 28-летний парень подумал, что кто-то за ним гонится и угрожает, в том числе его 67-летний отец. Молодой человек ударил пенсионера топором три раза по затылку, затем нанес более 25 ударов ножом в грудь и шею.

Старший брат парня услышал шум, увидел тело и вызвал полицию с медиками, которые подтвердили, что пенсионер скончался от полученных ран.

По информации следствия, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Молодого человека задержали и назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.