В Краснодаре парень пытался убежать от воображаемых преследователей и убил своего отца топором

Краснодарский край

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В Краснодаре 28-летнего местного жителя подозревают в убийстве отца

Родственники жили вместе в квартире на улице Тюляева. По версии следствия, вечером 10 октября 28-летний парень подумал, что кто-то за ним гонится и угрожает, в том числе его 67-летний отец. Молодой человек ударил пенсионера топором три раза по затылку, затем нанес более 25 ударов ножом в грудь и шею.

Старший брат парня услышал шум, увидел тело и вызвал полицию с медиками, которые подтвердили, что пенсионер скончался от полученных ран. 

По информации следствия, подозреваемый страдает психическим заболеванием. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 

Молодого человека задержали и назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.  

Как писали Юга.ру, 9 октября в Белореченске задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве своей знакомой. 

Краснодар Следственный комитет Убийство
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