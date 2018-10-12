В Адыгее после реконструкции открыли новый детский сад на 110 мест

На хуторе Северо-Восточные сады Майкопского района 12 октября состоялось торжественное открытие детского сада № 33 «Золотая рыбка» на 110 мест

Здание не использовалось около 20 лет и почти полностью было разрушено. На его полную реконструкцию в конце 2017 года направили почти 51,6 млн рублей из резервного фонда президента России.

На торжественном открытии родители и педагоги детского сада поблагодари главу Адыгеи Мурата Кумпилова за решение проблемы с реконструкцией здания «Золотой рыбки». Руководитель дошкольной организации Ирина Болховитина пригласила почетных гостей посмотреть, как изменился детский сад.

Современное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, а также кабинеты психолога и логопеда. Для каждой из шести групп закуплено учебное оборудование, определены игровые площадки.

В детском саду созданы необходимые условия для развития и обучения. Он уже полностью укомплектован детьми из хутора Северо-Восточные сады и соседних населенных пунктов.