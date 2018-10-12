В Адыгее после реконструкции открыли новый детский сад на 110 мест
На хуторе Северо-Восточные сады Майкопского района 12 октября состоялось торжественное открытие детского сада № 33 «Золотая рыбка» на 110 мест
Здание не использовалось около 20 лет и почти полностью было разрушено. На его полную реконструкцию в конце 2017 года направили почти 51,6 млн рублей из резервного фонда президента России.
На торжественном открытии родители и педагоги детского сада поблагодари главу Адыгеи Мурата Кумпилова за решение проблемы с реконструкцией здания «Золотой рыбки». Руководитель дошкольной организации Ирина Болховитина пригласила почетных гостей посмотреть, как изменился детский сад.
Современное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, а также кабинеты психолога и логопеда. Для каждой из шести групп закуплено учебное оборудование, определены игровые площадки.
В детском саду созданы необходимые условия для развития и обучения. Он уже полностью укомплектован детьми из хутора Северо-Восточные сады и соседних населенных пунктов.
Мурат Кумпилов поручил и.о. главы Майкопского района Олегу Топору организовать транспортную доступность к детсаду, обеспечить строгий контроль за качеством питания и не допускать поборов с родителей. Педагогическому коллективу рекомендовали внедрять интересные образовательные программы, создавать условия для разностороннего развития детей.
«Все, что касается детей, их образования, развития — ключевое направление деятельности органов власти республики. Мы строим новые школы, детские сады, спортивные объекты. Это также часть всей нашей работы, которая направлена на создание достойных условий жизни в каждом отдельном населенном пункте республике», — подчеркнул глава Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, к концу сенрябя в республике ликвидировали очередь в дошкольные организации детей в возрасте от трех лет. В следующем году при поддержке федерального бюджета в Адыгее построят еще четыре детских сада на 960 мест и четыре пристройки к детским садам на 480 мест. Половина от общего количества мест предназначена для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
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