В Адыгее за два года создадут до 2 тыс. новых мест в детских садах

В Адыгее для закрытия очереди в ясельные группы и с учетом повышения рождаемости до конца 2019 года намерены создать 1,6 тыс. новых мест в детских садах

Об этом 27 сентября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании кабмина республики. На деньги резервного фонда президента РФ капитально отремонтировали майкопский детский сад № 10 «Звоночек» на 140 мест. Практически заново построили детский сад № 33 «Золотая рыбка» на хуторе Северо-Восточные сады. Он рассчитан на 110 мест. В ближайшее время учреждение начнет принимать детей.

В 2018–2019 годах построят еще четыре детских сада по 240 мест. На эти цели направят 600 млн рублей из бюджетов всех уровней. Новые детсады появятся в поселках Яблоновском, Удобном, станицах Ханской и Дондуковской. В следующем году планируют пристроить четыре здания по 120 мест к действующим детсадам. Сумма затрат местных бюджетов составит 120 млн рублей.

«Все эти меры позволят покрыть возрастающие потребности в новых ясельных местах, повысить качество дошкольного образования в целом», — сказал глава Адыгеи.

Всего детские сады Адыгеи посещают почти 24 тыс. детей. Доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста составляет 98,7%, от трех до семи лет — 100%.