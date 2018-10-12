На хуторе Ленина под Краснодаром на месте старой школы хотят открыть образовательный центр

Под Краснодаром на хуторе Ленина на территории старого здания школы № 61 планируют открыть образовательный комплекс

Раньше школа занимала пять помещений: на улицах Молодежной, Буковой и Мичурина. Площадь территории составляет 2,2 га.

Замдиректора городского департамента образования Денис Погожев рассказал, что сейчас в зданиях для школьников проводят дополнительные уроки. Также организованы занятия для учеников детской школы искусств «Овация». По его словам, специалисты обследовали все помещения школы, чтобы принять решение о дальнейшем их использовании.

Погожев пояснил, что для переоборудования полностью пригоден корпус на улице Молодежной, построенный в 2016 году. В здании собираются сделать косметический ремонт и построить веранды. В результате там хотят открыть детские ясли на 60 мест.

В помещении на улице Буковой намерены разместить две старшие группы детского сада. Их могут посещать до 60 детей.

Помещения на улице Мичурина, 56 должна занять школа искусств «Овация». Сейчас часть занятий школа искусств проводит в здании на улице Молодежной.

Замглавы департамента отметил, что сейчас идут проектно-изыскательские работы по двум корпусам, возведенным в 50-х годах XX века. Необходимо выяснить, можно ли переоборудовать их под детский сад. Специалисты рассчитывают стоимость нового оборудования. По мнению экспертов, на месте старых корпусов можно построить новые здания, если реконструкция будет нецелесообразна. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил до конца года завершить проработку возможных вариантов.

По данным департамента строительства города, на хуторе Ленина выделен участок для возведения детсада на 210 мест. Он находится на улице Стременной, 2/2. Планируется, что в первом квартале следующего года подадут заявку на финансирование.

Сейчас на хуторе Ленина работает один детский сад. Его посещают более 770 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.