В Крыму бывшего охранника СИЗО осудили на восемь лет за торговлю наркотиками

В Симферополе суд вынес приговор бывшему инспектору отдела охраны СИЗО-1

По данным следствия и суда, он с помощью мессенджера получал во время переписки координаты и фотографии места нахождения закладки с наркотиками. Мужчина планировал продавать их на территории Республики Крым, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму.

Экс-инспектора отдела охраны ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в значительном размере), ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил обвиняемого к восьми годам и двум месяцам лишения свободы.