В Крыму бывшего охранника СИЗО осудили на восемь лет за торговлю наркотиками
В Симферополе суд вынес приговор бывшему инспектору отдела охраны СИЗО-1
По данным следствия и суда, он с помощью мессенджера получал во время переписки координаты и фотографии места нахождения закладки с наркотиками. Мужчина планировал продавать их на территории Республики Крым, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму.
Экс-инспектора отдела охраны ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в значительном размере), ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил обвиняемого к восьми годам и двум месяцам лишения свободы.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.