В Краснодар из Иерусалима доставили мощи Иоанна Крестителя

В Екатерининский кафедральный собор Краснодара 11 октября доставили ковчег с мощами Иоанна Крестителя

Святыня пробудет в Краснодаре до 18 октября. Поклониться мощам можно с 6:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Из Краснодара святыню перевезут в Сочи. Ее поместят в храме святого равноапостольного великого князя Владимира. Мощи будут находиться до 21 октября.

Иоанн Креститель — ближайший предшественник Иисуса. Он был проповедником и пророком. Ковчег его с мощами хранится в древнейшем христианском храме греческого монастыря Иерусалимской Патриархии.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 24 по 29 августа находились мощи Спиридона Тримифунтского. Им поклонились более 85 тыс. человек.

В пресс-службе епархии рассказали, что частицу этих мощей передали Краснодару. С 11 по 16 октября она будет находиться на выставке «Кубанская земля под покровом Богородицы». Затем на постоянное хранение святыню поместят на постоянное хранение в краснодарском храме великомученика Георгия Победоносца.

Выставка «Кубанская земля под покровом Богородицы» проходит в «Кубань Экспоцентре». Посетителям также представят икону кубанских новомучеников.

«Это единственная икона всех восьми кубанских новомученников. Икона включает в себя частицу мощей Александра Флегинского — священника, убитого в 1918 году. Сами его мощи находятся в Екатерининском кафедральном соборе», — добавили в пресс-службе.