«Урожай» обыграл ставропольское «Динамо» в матче ПФЛ

Футболисты «Урожая» в матче 12 тура Профессиональной футбольной лиги переиграли одного из аутсайдеров турнира - ставропольское «Динамо»

Встреча, прошедшая на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. Счет на 7-й минуте хозяева открыли с пенальти Амура Калмыкова. На 30-й минуте он удвоил преимущество. В начале второго тайма форвард гостей Павел Назимов забил ответный гол. На 56-й минуте Калмыков отличился еще раз, оформив хет-трик. Еще один мяч в ворота хозяев на 69-й минуте вновь забросил Назимов.

По итогам тура желто-зеленые сохранили за собой лидерство в турнирной таблице ПФЛ, набрав 29 очков.

Следующий поединок «Урожай» проведет 14 октября дома, где встретится с «Машуком-КМВ», обыгравшим в 12-м туре «Краснодар-3».