«Краснодар-3» проиграл в гостях «Машуку-КМВ»

Краснодарский край, Ставропольский край

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Футболисты «Краснодара-3» уступили пятигорскому «Машуку-КМВ» в матче 12-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Пятигорске, завершилась со счетом 2:0.

Счет хозяева открыли на 13-й минуте — гол с пенальти забил Станислав Ваниев. Удвоил преимущество пятигорчан Александр Карибов, отличившийся в добавленное время первого тайма.

По итогам матча «Краснодар-3» остался на 13-й строчке турнирной таблицы зоны «Юг» первенства ПФЛ с 8 очками в активе. «Машук-КМВ» — на 8-й строчке.

В следующем туре «быки» 14 октября примут «Спартак Владикавказ».

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