В Ленинградском районе открыли мемориальную доску герою Советского Союза Андрею Бельгину

В станице Ленинградской на здании детско-юношеского центра открыли мемориальную доску в память о герое Советского Союза Андрее Бельгине

На мероприятии присутствовали внук героя Андрей Бельгин, первый заместитель главы района Федор Гордиенко, глава Ленинградского сельского поселения Николай Сидак, представители местного совета ветеранов, школьники. Они возложили цветы к мемориальной доске, сообщили 9 октября в пресс-службе администрации Ленинградского района.

Кто такой Андрей Бельгин

Андрей Бельгин родился 18 августа 1920 года в станице Уманской (сейчас Ленинградская). Его призвали в армию в 1938 году. В 1940 году Бельгин окончил Харьковское военное медицинское училище. Участвовал в Советско-финской войне.

Во время Великой Отечественной войны был в действующей армии с октября 1941 года. Сражался на Северо-Западном, Сталинградском, Донском и Воронежском фронтах. Участвовал в битве на Курской дуге.

Он погиб 6 июля 1943 года в сражении у села Крутой Лог Курской области. В ноябре 1943 года Бельгину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.