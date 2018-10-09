В Ленинградском районе открыли мемориальную доску герою Советского Союза Андрею Бельгину

Краснодарский край

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В станице Ленинградской на здании детско-юношеского центра открыли мемориальную доску в память о герое Советского Союза Андрее Бельгине

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На мероприятии присутствовали внук героя Андрей Бельгин, первый заместитель главы района Федор Гордиенко, глава Ленинградского сельского поселения Николай Сидак, представители местного совета ветеранов, школьники. Они возложили цветы к мемориальной доске, сообщили 9 октября в пресс-службе администрации Ленинградского района.

Кто такой Андрей Бельгин

Андрей Бельгин родился 18 августа 1920 года в станице Уманской (сейчас Ленинградская). Его призвали в армию в 1938 году. В 1940 году Бельгин окончил Харьковское военное медицинское училище. Участвовал в Советско-финской войне.

Во время Великой Отечественной войны был в действующей армии с октября 1941 года. Сражался на Северо-Западном, Сталинградском, Донском и Воронежском фронтах. Участвовал в битве на Курской дуге.

Он погиб 6 июля 1943 года в сражении у села Крутой Лог Курской области. В ноябре 1943 года Бельгину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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