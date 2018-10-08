В Брюховецком районе открыли мемориальную доску герою Советского Союза Короткову

Краснодарский край

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В станице Батуринской Брюховецкого района 8 октября состоялось открытие памятной доски Герою Советского союза майору Михаилу Короткову

Доску изготовило Российское военно-историческое общество. Ее открыли к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

На открытии присутствовал глава района Владимир Мусатов, руководитель поселения Виталий Сурмач, местные жители. У мемориальной доски выставили почетный караул. Для присутствующих прозвучали песни военных лет, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Кто такой Михаил Коротков

Михаил Коротков родился 8 ноября 1905 года в станице Батуринской в семье рабочего. С 1927 года он был членом КПСС. После окончания школы работал масленщиком.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Коротков был командиром эскадрильи 241-го штурмового авиационного полка. Он совершил 40 боевых вылетов на разведку и штурмовку войск противника, уничтожил четыре танка, 223 автомобиля с войсками и грузами, легковую машину, четыре цистерны с горючим, четыре зенитные батареи, 32 повозки с грузами.

Короткова сбили истребители противника 5 февраля 1942 года. В 1943 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Героя похоронили в Ефремове Тульской области.

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