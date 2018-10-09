Алексей Петрусенко досрочно покинул пост главы Майкопского района Адыгеи

В Майкопском районе Адыгеи выберут нового главу муниципального образования после того, как предыдущий руководитель района Алексей Петрусенко досрочно сложил полномочия

Петрусенко ушел с должности в связи с переходом на другое место работы.

Нового главу Майкопского района выберут не прямым голосованием, а на конкурсной основе через совет народных депутатов. Эта процедура предусмотрена внесенными в 2015 году поправками в закон «О местном самоуправлении», которые влекут за собой изменение структуры муниципальной власти.

Процедура конкурсного отбора предусматривает два этапа: конкурс представленных программ и документов кандидатов на пост главы района, а также собеседование. В результате комиссия отбирает по наибольшему количеству баллов кандидатов для представления депутатам, и глава района избирается голосованием.

До этого исполнять обязанности главы Майкопского района будет Олег Топоров, который ранее возглавлял министерство экономического развития и торговли республики.

О кадровых изменениях в ходе планерного совещания 8 октября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что и.о. руководителя минэкономразвития Адыгеи назначен первый замминистра Анзаур Куанов.

Как сообщали Юга.ру, в структуре Кабмина Адыгеи остается вакантной и должность министра сельского хозяйства, ведомством руководит первый заместитель министра Аслан Хапачев. 7 сентября 2018 года министр сельского хозяйства республики Юрий Петров был назначен руководителем управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, Алексей Петрусенко занимал пост главы Майкопского района с 2013 года.