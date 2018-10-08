В Ставрополе организатора конных прогулок обязали выплатить штраф после несчастного случая с шестилетней девочкой

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор местной жительнице, которая незаконно организовывала конные прогулки

Суд установил, что женщина организовывала платные конные прогулки без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также не имея разрешения на оказание таких услуг.

С 1 по 5 марта 2017 года на территории конюшни работала 16-летняя девушка. Хозяйка поручила ей проводить конные прогулки, взимая с потребителей плату в 150 рублей за одну поездку на лошади. К девушке 5 марта обратился мужчина и попросил покатать на лошади его шестилетнюю дочь. Ребенка посадили на лошадь, однако девушка не рассказала ей правила техники безопасности и не надела на нее защитный шлем.

В общественном месте, где было много людей, животных и техники, лошадь стала вести себя беспокойно, не слушаясь и не реагируя на команды. Животное резким движением скинуло с себя девочку. Ребенок упал и получил травмы.

Суд признал виновной в происшествии хозяйку лошади. Она должна заплатить штраф в 100 тыс. рублей, сообщает 8 октября пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.