В Ставрополе пятилетняя девочка пострадала во время конной прогулки в парке

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела о незаконной организации конных прогулок

По данным следствия, 49-летняя местная жительница организовала незаконные конные прогулки возле Центрального парка культуры и отдыха. К оказанию услуг она привлекла 15-летнюю девушку, которой взамен обещала бесплатные уроки верховой езды. Позже девушка катала граждан на жеребце. Однажды она посадила на лошадь пятилетнюю девочку, животное стало вести себя беспокойно.

«Не имея достаточных навыков управления лошадьми, девушка не смогла самостоятельно удержать жеребца за поводья, он скинул с себя девочку на тротуар. В результате падения ребенку были причинены телесные повреждения в виде закрытых компрессионных переломов тел 6-7 грудных позвонков, квалифицированные как причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения направлено прокурору.