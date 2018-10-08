Суд признал российского бобслеиста Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского бобслеиста Алексея Воеводу виновным в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году

Суд вынес мотивировочное решение по делу Воеводы 11 июля. В конце сентября с этим документом ознакомилась адвокатская контора, которая занимается защитой Воеводы.

Ранее эксперты провели анализ пробы спортсмена и обнаружили, что в ней превышен уровень соли в моче. Показатель не соответствовал стандартной физиологической норме. В материалах суда говорится, что сам Воевода не смог объяснить, почему уровень соли оказался превышен. Однако суд пришел к выводу, что без участия спортсмена подмена проб невозможна, сообщает ТАСС со ссылкой на положения мотивировочной части решения CAS.

Также на пробе, которую взяли у Воеводы после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, есть царапины. В CAS считают, что они указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.

В материалах суда говорится, что доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для признания бобслеиста виновным в нарушении антидопинговых правил.