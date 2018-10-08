Суд признал российского бобслеиста Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде в Сочи
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского бобслеиста Алексея Воеводу виновным в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году
Суд вынес мотивировочное решение по делу Воеводы 11 июля. В конце сентября с этим документом ознакомилась адвокатская контора, которая занимается защитой Воеводы.
Ранее эксперты провели анализ пробы спортсмена и обнаружили, что в ней превышен уровень соли в моче. Показатель не соответствовал стандартной физиологической норме. В материалах суда говорится, что сам Воевода не смог объяснить, почему уровень соли оказался превышен. Однако суд пришел к выводу, что без участия спортсмена подмена проб невозможна, сообщает ТАСС со ссылкой на положения мотивировочной части решения CAS.
Также на пробе, которую взяли у Воеводы после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, есть царапины. В CAS считают, что они указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.
В материалах суда говорится, что доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для признания бобслеиста виновным в нарушении антидопинговых правил.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал сочинского бобслеиста, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсмена с Игр-2014 аннулировали.
На Олимпиаде в Сочи Воевода в паре с Александром Зубковым завоевал две золотые медали. Сочинский спортсмен завершил карьеру в 2015 году.
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