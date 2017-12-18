МОК пожизненно дисквалифицировал сочинского бобслеиста Алексея Воеводу
Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал сочинского бобслеиста, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил
В сообщении МОК говорится, что решение принято после расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпиады 2014 года в Сочи.
Все результаты спортсмена с Игр-2014 аннулированы. Напомним, в Сочи Воевода завоевал золотую медаль в соревнованиях двоек с Александром Зубковым, который также лишился награды. Также на счету Воеводы золотая медаль Игр-2014, которую он завоевал в соревновании четверок.
Он завершил карьеру в 2015 году.
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