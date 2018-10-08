Суд отменил дисквалификацию российской бобслеистки Сергеевой, пойманной на допинге во время Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, допинг-проба которой на Играх в Пхечхане дала положительный результат

Об этом рассказал юрист Артем Пацев. По его словам, суд отменил временную дисквалификацию. Однако расследование по делу продолжается, сообщает ТАСС.

Теперь после прохождения углубленного медицинского обследования Сергеева сможет тренироваться со сборной России и выступать на соревнованиях.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщал, что у спортсменки не было допуска на Олимпийские игры из-за заболевания сердца. В связи с этим бобслеистке не выдавали разрешение на запрещенный препарат, который ей был необходим.