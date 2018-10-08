Суд отменил дисквалификацию российской бобслеистки Сергеевой, пойманной на допинге во время Олимпиады-2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, допинг-проба которой на Играх в Пхечхане дала положительный результат
Об этом рассказал юрист Артем Пацев. По его словам, суд отменил временную дисквалификацию. Однако расследование по делу продолжается, сообщает ТАСС.
Теперь после прохождения углубленного медицинского обследования Сергеева сможет тренироваться со сборной России и выступать на соревнованиях.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщал, что у спортсменки не было допуска на Олимпийские игры из-за заболевания сердца. В связи с этим бобслеистке не выдавали разрешение на запрещенный препарат, который ей был необходим.
Как сообщали Юга.ру, Сергеева на Олимпиаде в Пхенчхане заняла 12-е место в соревнованиях двоек вместе с Анастасией Кочержовой. Однако одна из допинг-проб бобслеистки дала положительный результат. Анализ показал, что спортсменка употребляла запрещенный сердечный препарат.
В феврале CAS дисквалифицировал Сергееву и аннулировал ее результаты на Играх-2018.
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