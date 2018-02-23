Российская бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу

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Выступившую на Олимпиаде-2018 российскую бобслеистку Надежду Сергееву заподозрили в допинге

Обнаружение запрещенного препарата в организме Сергеевой подтвердил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

По его словам, 13 февраля проба бобслеистки была чистой, а в пробе, которая была сделана через пять дней, «было что-то найдено». Какое именно вещество было найдено, ему не известно, пишет «Спорт-Экспресс». По информации издания, речь не о мельдонии, а о другом сердечном препарате. «Чемпионат» в свою очередь отмечает, что он мог попасть в организм спортсменки через капли для носа.

Сергеева на Олимпиаде в Пхенчхане заняла 12-е место в соревнованиях двоек вместе с Анастасией Кочержовой.

Как сообщали Юга.ру, ранее в употреблении допинга обвинили керлингиста Александра Крушельницкого —две допинг-пробы дали положительный результат на мельдоний. Выступавший в паре с супругой Анастасией Брызгаловой спортсмен лишился бронзы в дабл-миксте.

Бобслей Допинг Олимпиада в Пхенчхане

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