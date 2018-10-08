На Ставрополье работник фермы застрелил знакомого и выбросил его тело в канал

В Степновском районе местного жителя подозревают в убийстве своего знакомого

По версии следствия, 24 сентября между двумя работниками животноводческой фермы, расположенной рядом с поселком Верхнестепного Степновского района, возник конфликт. Во время ссоры 52-летний мужчина оскорбил 28-летнего коллегу, после чего тот выстрелил ему в грудь из огнестрельного оружия.

Мужчина скончался на месте. Молодой человек выбросил его тело в оросительный канал. Он сообщил о преступлении в полицию через несколько дней. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Правоохранители осмотрели место преступления, назначили судебные экспертизы. Следователи готовят ходатайство в суд об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 8 октября пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.