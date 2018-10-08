На Ставрополье мужчина ударил прохожего ножом по лицу за просьбу прикурить

В Изобильном Ставропольского края мужчину осудили за причинение вреда здоровью и кражу

По данным следствия, вечером 12 февраля 2017 года пьяный 56-летний местный житель в ответ на просьбу прохожего прикурить ударил его кухонным ножом по лицу, порезав ему ухо и шею.

В марте того же года мужчина пришел в гости к 53-летней местной жительнице, чтобы выпить. Женщины не было дома, тогда злоумышленник сломал дверной замок и зашел в квартиру. Кроме того, 26 марта 2017 года он пришел в магазин бытовой техники и украл с витрины планшетный компьютер стоимостью более 4 тыс. рублей.

В апреле 2017 года мужчина выпивал в гостях у 52-летнего местного жителя. По незначительному поводу знакомые поссорились, и тогда злоумышленник ударил хозяина дома ножом по руке, а также рукоятью по голове. Потерпевшего доставили в больницу.

Суд признал ранее судимого мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия), ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище). Его приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.