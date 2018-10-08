В Пятигорске женщина зарезала сожителя из-за отказа отпраздновать ее день рождения

Ставропольский край

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В Пятигорске женщину заподозрили в убийстве сожителя

По данным следствия, 29 сентября 41-летняя местная жительница в арендованной квартире поссорилась со своим 39-летним сожителем из-за того, что тот не хотел праздновать ее день рождения. В результате конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователь осмотрел место происшествия, изъял ножи. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Пятигорск Следственный комитет Убийство
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