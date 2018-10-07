«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью и разошлись без голов
Дагестан, Чечня, Вся Россия Артем Беседин
Грозненский «Ахмат» и «Анжи» из Махачкалы провели матч вничью
Матч 10-го тура чемпионата России прошел в столице Чечни на стадионе «Ахмат-Арена». Несмотря на напряженность матча (восемь желтых карточек на две команды), футболисты так и не смогли провести результативную атаку в ворота соперника.
По итогам матча обе команды улучшили свои позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги: «Ахмат» поднялся на девятое место, а «Анжи» на 12-е.
В следующем туре «Ахмат» приедет в Краснодар 21 октября, а в гости к «Анжи» должны приехать 19 октября футболисты московского ЦСКА.
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