Матч ФК «Сочи» и «Луча» из Владивостока завершился ничьей
Футбольный клуб «Сочи» 6 октября на домашней арене сыграл вничью с «Лучом» из Владивостока
Матч 15-го тура Футбольной национальной лиги состоялся на стадионе «Фишт».
Счет открыли гости на четвертой минуте. Отличился Кирилл Суслов. Через минуту еще один гол в пользу «Луча» реализовал Станислав Прокофьев. На девятой минуте Никита Бурмистров сократил разрыв в счете. На 44-й минуте мяч в ворота гостей отправил Максим Барсов. Игра закончилась со счетом 2:2.
Следующий матч «Сочи» проведет 13 октября на выезде с «Томью».
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Армавир» в рамках 15-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Зенитом-2», «Краснодар-2» уступил «Ротору».
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