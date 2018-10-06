Матч ФК «Сочи» и «Луча» из Владивостока завершился ничьей

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Сочи» 6 октября на домашней арене сыграл вничью с «Лучом» из Владивостока

Матч 15-го тура Футбольной национальной лиги состоялся на стадионе «Фишт». 

Счет открыли гости на четвертой минуте. Отличился Кирилл Суслов. Через минуту еще один гол в пользу «Луча» реализовал Станислав Прокофьев. На девятой минуте Никита Бурмистров сократил разрыв в счете. На 44-й минуте мяч в ворота гостей отправил Максим Барсов. Игра закончилась со счетом 2:2.

Следующий матч «Сочи» проведет 13 октября на выезде с «Томью».

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Армавир» в рамках 15-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Зенитом-2», «Краснодар-2» уступил «Ротору».

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