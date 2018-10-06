Матч ФК «Сочи» и «Луча» из Владивостока завершился ничьей

Футбольный клуб «Сочи» 6 октября на домашней арене сыграл вничью с «Лучом» из Владивостока

Счет открыли гости на четвертой минуте. Отличился Кирилл Суслов. Через минуту еще один гол в пользу «Луча» реализовал Станислав Прокофьев. На девятой минуте Никита Бурмистров сократил разрыв в счете. На 44-й минуте мяч в ворота гостей отправил Максим Барсов. Игра закончилась со счетом 2:2.