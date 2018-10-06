ФК «Армавир» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом-2»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Армавир» 6 октября на гостевом поле сыграл вничью с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга

Игра прошла в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги в Санкт-Петербурге. 

Счет открыли хозяева на 34-й минуте. Отличился Николай Прудников. Через три минуты Игорь Падерин реализовал ответный гол. Второй тайм оказался безголевым. Итог игры — 1:1.

Следующий матч «Армавир» проведет дома 13 октября. Команда примет калининградскую «Балтику».

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