«Краснодар-2» с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору»

Футбольный клуб «Краснодар-2» 6 октября на выезде проиграл «Ротор» из Волгограда

Матч 15-го тура Футбольный национальной лиги провели на «Волгоград-Арене».

Единственный гол в ворота черно-зеленых забил Олег Николаев на 66-й минуте игры. Матч завершился со счетом 1:0.

В 16-м туре «Краснодар-2» сыграет с питерским «Зенитом-2». Встреча состоится 13 октября в Краснодаре.