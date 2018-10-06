«Краснодар-2» с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору»
Краснодарский край Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Краснодар-2» 6 октября на выезде проиграл «Ротор» из Волгограда
Матч 15-го тура Футбольный национальной лиги провели на «Волгоград-Арене».
Единственный гол в ворота черно-зеленых забил Олег Николаев на 66-й минуте игры. Матч завершился со счетом 1:0.
В 16-м туре «Краснодар-2» сыграет с питерским «Зенитом-2». Встреча состоится 13 октября в Краснодаре.
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Армавир» в рамках 15-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.
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