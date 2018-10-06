Футболисты «Ростова» дома проиграли «Оренбургу»

Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» 6 октября на домашнем поле уступил «Оренбургу»

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Матч 10-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ростов-Арене».

На 11-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Сергей Терехов. Однако до конца игры команды больше не смогли забить ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Следующий матч желто-синие проведут 19 октября в Москве. В рамках 19-го тура РПЛ команда Валерия Карпина встретится с «Локомотивом».

Как сообщали Юга.ру, в 10-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом». В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча.

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