Футболисты «Ростова» дома проиграли «Оренбургу»
Ростовская область Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Ростов» 6 октября на домашнем поле уступил «Оренбургу»
Читайте также:
Матч 10-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ростов-Арене».
На 11-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Сергей Терехов. Однако до конца игры команды больше не смогли забить ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Следующий матч желто-синие проведут 19 октября в Москве. В рамках 19-го тура РПЛ команда Валерия Карпина встретится с «Локомотивом».
Как сообщали Юга.ру, в 10-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом». В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.