Футболисты «Ростова» дома проиграли «Оренбургу»

Футбольный клуб «Ростов» 6 октября на домашнем поле уступил «Оренбургу»

На 11-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Сергей Терехов. Однако до конца игры команды больше не смогли забить ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:1.