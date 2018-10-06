В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «Краснодара» с «Зенитом»
Краснодарский край Оксана Васильченко
В амфитеатре парка «Краснодар» 7 октября состоится трансляция матча «Зенит» — «Краснодар»
Игра состоится в рамках 10-го тура РПЛ. Питерский «Зенит» примет на своем поле «Краснодар». Трансляция начнется в 15:55, сообщается в официальном инстаграме парка.
После матча состоится показ фильма «Назад в будущее — 2».
Как сообщали Юга.ру, в 9-м туре Российской премьер-лиги «горожане» разгромили московское «Динамо».
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