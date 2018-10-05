«Черноморец» дома одержал победу над «Ангуштом»

Краснодарский край

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Футболисты новороссийского «Черноморца» обыграли ингушский «Ангушт» в матче 11-го тура ПФЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Новороссийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте забил защитник хозяев Анатолий Пуляев.

По итогам матча «Черноморец» занимает пятую строчку турнирной таблицы зоны «Юг» первенства ПФЛ с 17 очками в активе.

В следующем туре новороссийцы 10 октября на выезде сыграют у «Биолога-Новокубанска».

Ранее в рамках текущего тура «Краснодар-3» дома разгромил ставропольский «Динамо», а «Урожай» обыграл майкопскую «Дружбу» и возглавил турнирную таблицу группы «Юг» ПФЛ.

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