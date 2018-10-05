«Краснодар-3» дома разгромил ставропольский «Динамо»

Краснодарский край, Ставропольский край

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Футболисты «Краснодара-3» одержали убедительную победу над ставропольским «Динамо» в матче 11-го тура Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», завершилась со счетом 5:1. Хозяева выигрывали всухую практически до конца матча — отличились Роман Куражов, Руслан Апеков, эдуард Сперцян и Роман Ходунов, оформивший дубль. Ответный гол на 74-й минуте забил полузащитник ставропольчан Валиабдула Магомедов.

После одиннадцати туров «Краснодар-3» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы зоны «Юг» первенства ПФЛ с 8 очками в активе. «Динамо» расположился строчкой ниже.

В следующем туре «горожане» на выезде сразятся с «Машуком-КМВ». Игра назначена на 10 октября.

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