В Краснодаре на таможне задержали 10 тыс. контрафактных упаковок Lego

Краснодарский край

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Краснодарские таможенники выявили крупную партию конструкторов для детей, подозрительно похожих на продукцию всемирно известного бренда

Товар пришел из Китая. Во время таможенного досмотра специалисты обратили внимание на то, что упаковка конструктора напоминает дизайн упаковки Lego (одинаковые цвета, логотип производителя в левом углу, похожие серии героев).

Сотрудники направили запросы представителю правообладателя данных товарных знаков на территории РФ — компании «Хоган Лавеллз» о законности ввоза продукции на территорию Российской Федерации. Там подтвердили, что игрушка является контрафактной.  По предварительной оценке, общий ущерб мог составить более 7,7 млн рублей, сообщается в пресс-службе Южного таможенного управления ФТС РФ.

Все товары были изъяты, возбуждены дела об административном правонарушении.

Краснодар Таможня
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