Жителей Сочи предупредили о ливнях и резком подъеме уровня воды в реках

В Сочи 3 октября метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды

С 18:00 3 октября до первой половины дня 5 октября ожидается усиление ветра, местами порывы до 20 м/с. Утром и днем сильный дождь, ливни с грозами, град.

На реках прогнозируют резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастет риск схода селей, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, до 5 октября на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели просят граждан воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности, не оставлять машины под деревьями, баннерами и другими конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 4 октября будет действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с.