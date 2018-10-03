В Адыгее задержали подозреваемого в разбойном нападении на бизнесмена из Краснодара
В Адыгее на 28-летнего жителя Краснодара совершили разбойное нападение при проведении торговой сделки
Установлено, что 34-летний житель Краснодара предложил местному предпринимателю приобрести партию дорогостоящих мобильных телефонов по цене значительно ниже среднерыночной, объяснив это временными финансовыми трудностями.
Бизнесмены встретились в обозначенном месте и сели в машину одного из них для обсуждения условий предстоящей сделки. Злоумышленник достал предметы, похожие на пистолет и боевую гранату, и потребовал отдать ему сумку, в которой потерпевший привез 840 тыс. рублей для оплаты товара. Получив деньги, преступник скрылся.
Правоохранители провели комплекс неотложных мероприятий и установили, что подозреваемый скрывается на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Разыскивается похищенное имущество.
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