В Адыгее задержали подозреваемого в разбойном нападении на бизнесмена из Краснодара

В Адыгее на 28-летнего жителя Краснодара совершили разбойное нападение при проведении торговой сделки

Установлено, что 34-летний житель Краснодара предложил местному предпринимателю приобрести партию дорогостоящих мобильных телефонов по цене значительно ниже среднерыночной, объяснив это временными финансовыми трудностями.

Бизнесмены встретились в обозначенном месте и сели в машину одного из них для обсуждения условий предстоящей сделки. Злоумышленник достал предметы, похожие на пистолет и боевую гранату, и потребовал отдать ему сумку, в которой потерпевший привез 840 тыс. рублей для оплаты товара. Получив деньги, преступник скрылся.

Правоохранители провели комплекс неотложных мероприятий и установили, что подозреваемый скрывается на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Разыскивается похищенное имущество.