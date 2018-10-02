Жителей Кубани предупредили о ливнях с грозой, смерчах и пожароопасности

МЧС 2 октября предупредило жителей Краснодарского края об ухудшении погоды

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток 2 октября, а также 3 и 4 октября.

В этот период на Кубани местами будут идти сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

Над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри до 5 октября сохранится опасность формирования смерчей.

В пресс-службе администрации Сочи призвали жителей и гостей курорта принять необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.

Кроме того, 2 и 3 октября в центральных районах Кубани ожидается пожароопасность пятого класса.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 112.

Как сообщали Юга.ру, синоптики предрекли дождливую погоду в Краснодарском крае в начале октября.