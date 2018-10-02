В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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Метеорологи 2 октября спрогнозировали ухудшение погоды в краевом центре

Со 2 по 4 октября в Краснодаре возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по краю из-за ливней, смерчей над морем и пожароопасности.

Как сообщали Юга.ру, синоптики предрекли дождливую погоду в Краснодарском крае в начале октября.

Краснодар МЧС Погода
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