В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Краснодарский край Маша Томилина
Метеорологи 2 октября спрогнозировали ухудшение погоды в краевом центре
Со 2 по 4 октября в Краснодаре возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по краю из-за ливней, смерчей над морем и пожароопасности.
Как сообщали Юга.ру, синоптики предрекли дождливую погоду в Краснодарском крае в начале октября.
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