В Краснодаре во время шторма рухнул строительный кран

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 2 октября во время сильного ливня со штормовым ветром упал строительный кран

Об этом порталу Юга.ру рассказали очевидцы. Инцидент произошел около 14:00 на Западном обходе в ЖК «МодеГрад» в районе «Немецкой деревни». 

Как сообщил паблик «Типичный Краснодар», в результате падения крана погиб 30-летний мужчина.

На место выехали сотрудники МЧС.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре со 2 по 4 октября будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного дождя, ливня с грозой, градом и ветром до 23 м/с.

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