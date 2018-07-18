В Ставрополе спасли провалившихся в подвал котят

Спасатели в Ставрополе вытащили двух котят, которые провалились в подвал через вентиляционную сетку

В службу спасения 17 июля обратились жители одного из многоэтажных домов. Они рассказали, что из подвала не могут самостоятельно выбраться два котенка.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что глубина подвала составляет около 1,7 метров. Они спустились в помещение и достали котят. После этого животных отпустили на свободу. По словам жильцов, котята живут недалеко от этого подвала, сообщает пресс-служба ПАСС по Ставропольскому краю.

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